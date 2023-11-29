Оккупанты взрываются на своих минах: в Генштабе рассказали интересные детали

Руководство оккупационной российской армии засекретило карты минных полей в Украине. Именно поэтому их солдаты часто подрываются на своих минах.

Об этом во время марафона сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

"Карты этих минных полей засекречены, а информация штурмовым подразделениям оккупантов передается только по квадратам и без четких координат", — добавил он.

По словам Ковалева, за месяц 810 бригада морской пехоты РФ потеряла около 50 солдат из-за подрыва на собственных минах. Именно одно из подразделений этой бригады оккупационных войск отказалось выполнять приказ и идти на штурм позиций ВСУ в районе временно оккупированных Крынок Херсонской области.

"Мотивировали свой отказ российские террористы отсутствием координации с артиллерией, плохими погодными условиями и отсутствием разведывательных данных", – рассказал представитель Генштаба.

Напомним, за сутки, 28 ноября, ВСУ уничтожили более 1100 оккупантов. По состоянию на 29 ноября 2023 г. ВСУ уничтожили 327 580 солдат армии русской Федерации.

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