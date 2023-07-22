Оккупанты взяли паузу: Гуменюк рассказала, что это значит

Ночь против 22 июля показалась сравнительно спокойной по отношению к российским атакам — по сравнению с несколькими предыдущими ночами. Армия РФ взяла определенную паузу.

Об этом сообщила руководитель объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Сейчас наблюдаем повышенную активность разведывательных беспилотников. Это говорит о том, что враг взял определенную паузу для сбора информации. Но даже эта пауза была заполнена звуками "Shahed" в нашей зоне ответственности", – рассказала Гуменюк.

По ее словам, информация, в частности, касается портовой инфраструктуры. А ведь активность наблюдается в акватории Черного моря в направлении побережья.

Силы обороны этой ночью отработали по враждебным целям, направленным через Николаевскую область в центр Украины. Так, три вражеских дрона были уничтожены над Николаевщиной и Кировоградщиной, а еще два — над Днепропетровщиной.

"Это небольшая волна "Shahed", которая больше была направлена на разведку реагирования сил противовоздушной обороны", — пояснила представительница ВСУ.

Напомним, за последние четыре дня Одесса и область страдали от вражеских массированных обстрелов. К примеру, только днем 21 июля россияне атаковали Одесскую область семью ракетами. оккупанты готовят и по портовой инфраструктуре, и по зерновым терминалам.

К слову, оккупанты плотно взялись за Одесщину после обстрела Крымского моста и выхода России из "зернового соглашения".. Российские власти откровенно заявили, что будут атаковать два украинских города — Одессу и Николаев.

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