Оккупанты взяли под контроль Кременную: бои за город продолжались трое суток — ОВА

Россия использовала большое количество бронетехники для атаки на город.

В течение трех дней продолжались ожесточенные бои за Кременную Луганской области. Войска РФ использовали большое количество бронетехники для атаки.

Оккупантам удалось полностью захватить город, сейчас в окрестностях города продолжаются бои.

Об этом сообщил глава Кременской военной администрации Александр Дунец, пишет "Радио Свобода".

"Полностью захвачена. Там только несколько подразделений удерживают рубежи для обеспечения перегруппировки войск. Силы у них были значительные: скажем так, на одно из подразделений, которое не больше взвода, выходило до 43 бронированных объектов: танки, БТРы, МТЛБ. Часть была уничтожена, но не вся. В целом атаки продолжались в течение трех дней", — сообщил он.

Он также подтвердил, что оккупанты расстреляли автомобиль, которым люди пытались эвакуироваться из города. Эвакуация из города сейчас невозможна.

"Информация поступила от мужчины, который был ранен. Сейчас ему помочь никто не может. Он на трассе в районе границы двух областей (Луганской и Донецкой – ред.)", – сказал Дунец.

Напомним, российские оккупанты в четвертый раз обстреляли собор в Северодонецке.

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