Оккупанты взяли под огневой контроль дорогу Бахмут-Соледар: Арестович сообщил, что там происходит

Враг стремится захватить Соледар, окружить и заставить ВСУ отойти, или закрыть их в котел и там уничтожить.

Российские войска взяли Соледар в полуобхват, а трассу Бахмут-Соледар – под огневой контроль.

Об этом советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил в разговоре с российским оппозиционером, юристом Марком Фейгиным.

"Есть полуобхват города (Соледара – ред.). Если посмотреть открытые источники, то звучит это примерно так: восточные окраины – все-таки да, под противником, но центр, северо-запад и юго-запад держатся", – сказал советник ОП.

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"Задача противника – полуобхватом захватить город, окружить и заставить наши войска отойти, или закрыть их в котел и там уничтожить, принудить к сдаче в плен", – добавил он.

"Из неприятностей – на юге дорога Бахмут-Соледар под огневой контроль противника попала. Это значит, что они могут обстреливать наши машины, которые идут, и это усложняет обеспечение города (Соледара – ред.). Ситуация довольно неприятная. Задача противника – прорваться на Красную Гору, на Прасковьевку и дальше на участок, ведущий в Славянск. А с севера они хотят радостно выпрыгнуть и отрезать Соледар от дорог, ведущих на запад, Васюковку и так далее", — описал ситуацию Арсетович.

Напомним, ранее в этот же день бойцы ВСУ-защитники Бахмута сообщили, что там враг проводит штурмы, а в Соледаре продолжаются тяжелые бои. В Соледар оккупанты опрокинули дополнительную живую силу.

В британской разведке предупредили ранее, что российские захватчики пытаются захватить Соледар, чтобы окружить Бахмут с севера и нарушить украинские линии связи.

Военный эксперт Сергей Грабский считает, что рано говорить о том, что с возможным захватом Соледара создается серьезная угроза окружения Бахмута.

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