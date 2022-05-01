Оккупанты взяли в плен водителя автобуса, который эвакуировал людей из Попасной – председатель ОВА

Российские военные продолжают совершать произвол. В частности, они взяли в плен водителя автобуса, который помогал попаснянам выехать в безопасное место.

Михаил Панков ежедневно эвакуировал жителей Попасной и привозил им гуманитарную помощь. Мужчина рисковал своей жизнью и раньше неоднократно попадал под обстрелы.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Слава Богу, он жив. Но орки теперь держат его в плену. Михаил Панков — обычный учитель истории Врубовской школы ежедневно в течение многих недель помогал попаснянам выехать в безопасность, другим привозил еду, сам неоднократно попадал под обстрелы, но на этот раз не повезло. Он каждый день шел на риск ради других. Мы сделаем все возможное для его освобождения!" – говорится в сообщении.

Гайдай добавил, что оккупанты также завладели школьным автобусом, которым управлял водитель. Глава ОВА предупредил, что оккупанты могут использовать авто для того, чтобы делать очередные провокации.

Напомним, в последний день апреля 19 раз россияне открывали огонь по жилым кварталам городов и сел Луганской области. Еще 12 домов были обстреляны оккупантами, Золотое-3 разрушено на 70%, враг штурмует Орехово.

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