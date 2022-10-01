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Оккупанты за день дважды обстреляли из ствольной артиллерии общину на Сумщине — ОВА

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Оккупанты за день дважды обстреляли из ствольной артиллерии общину на Сумщине — ОВА

Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Российская оккупационная армия не перестает обстреливать Сумщину. 1 октября враг нанес удары по Середино-Будской общине.

В течение субботы, 1 октября, оккупанты дважды обстреляли Середино-Будскую городскую общину Шосткинского района Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

"За день враг дважды обстреливал территорию Середино-Будской общины. Всего 8 прилетов из ствольной артиллерии", — говорится в сообщении.

По его словам, потерь и разрушений нет.

Напомним, что в ночь на 1 октября российские войска в очередной раз обстреляли пограничные территории Сумской области.

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