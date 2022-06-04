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Оккупанты за день убили 6 мирных жителей Донецкой области: где именно

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Оккупанты за день убили 6 мирных жителей Донецкой области: где именно

Фото: Национальная полиция Украины

Российские войска в течение 4 июня убили шестерых мирных жителей Донецкой области. Еще девять гражданских получили ранения.

В то же время дальше невозможно установить точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 4 июня россияне убили 6 мирных жителей Донбасса: 4 в Веселом, 1 в Адамовке и 1 в Крестище. Еще 9 человек получили ранения", — уточнил глава области.

"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Все россияне понесут наказание за свои преступления!" – добавил Кириленко.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что 4 июня российские оккупанты продолжали обстреливать населенные пункты в Восточной операционной зоне из всего имеющегося вооружения. В частности, продолжаются боевые действия за установление полного контроля над городом Северодонецк.

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