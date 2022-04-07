Оккупанты за ночь нанесли до 50 ударов по Харькову: Синегубов сообщил, где сейчас концентрируются войска РФ

Оккупанты за ночь нанесли до 50 ударов по Харькову: Синегубов сообщил, где сейчас концентрируются войска РФ

В Балаклее от обстрелов россиян погибли три человека.

Российско-террористические войска нанесли около 48 ударов с РСЗО, артиллерии и минометов по Харькову за ночь на 7 апреля. В результате артиллерийских обстрелов в Балаклее погибли три человека, многие дома разрушены.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

"Оккупанты продолжают оказывать давление на мирное население Харькова и уничтожать гражданскую инфраструктуру. В сутки враг нанес 48 ударов с РСЗО, артиллерии и минометов", — сказал он.

Также ночью россияне ударили ракетами по Лозовой, пострадавших, по данным Синегубова, нет. В то же время, люди из Лозовой и Барвенкового власти призывают эвакуироваться. Уже удалось уехать 15 тысяч граждан.

Сейчас, как отмечается, оккупанты концентрируются на восточном направлении от Харькова.

"Мы знаем обо всех маневрах и скоплениях сил в Изюмском, Купянском направлениях, где россияне используют железную дорогу. Наши Вооруженные Силы Украины всегда готовы к обороне и держат позиции", — заверил руководитель области.

Также власти региона продолжают обеспечивать гуманитарной помощью Харьков и общины области. Каждый день жители города могут получить бесплатно продукты питания в отделениях Новой почты и Укрпочты. Из областного гуманитарного штаба волонтеры доставляют также адресную помощь.

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