Оккупанты за ночь трижды обстреляли Николаев: применили кассетные боеприпасы и "Пионы"

В ночь на пятницу, 5 августа, Николаев трижды подвергся обстрелам вер российской армии.

Россия нанесла удары по городу после полуночи, около 03:00 и в 6:40 утра. Оккупанты атаковали Корабельный район Николаева.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

По предварительной информации Военной комендатуры обороны города, ночью Николаев обстреливали кассетными боеприпасами из РСЗО, а утром – ствольной дальнобойной артиллерией "Пион".

По словам городского головы, в результате обстрелов один частный жилой дом частично разрушен, в одном возник пожар от попадания боеприпасов и их обломков.

Как сообщалось, эксперт Михаил Самусь рассказал, почему россияне увеличили обстрелы Николаева. Агрессор преднамеренно обстреливает гражданскую инфраструктуру и убивает мирное население города. Такие действия оккупантов свидетельствуют о террористически-информационной и психологической операциях.

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