Оккупанты за ночь трижды обстреляли Николаев: применили кассетные боеприпасы и "Пионы"

В ночь на пятницу, 5 августа, Николаев трижды подвергся обстрелам вер российской армии.
Россия нанесла удары по городу после полуночи, около 03:00 и в 6:40 утра. Оккупанты атаковали Корабельный район Николаева.
Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.
По предварительной информации Военной комендатуры обороны города, ночью Николаев обстреливали кассетными боеприпасами из РСЗО, а утром – ствольной дальнобойной артиллерией "Пион".
По словам городского головы, в результате обстрелов один частный жилой дом частично разрушен, в одном возник пожар от попадания боеприпасов и их обломков.
Как сообщалось, эксперт Михаил Самусь рассказал, почему россияне увеличили обстрелы Николаева. Агрессор преднамеренно обстреливает гражданскую инфраструктуру и убивает мирное население города. Такие действия оккупантов свидетельствуют о террористически-информационной и психологической операциях.
Читайте также:
- "Луганщина будет держать оборону": оккупантам не удается выйти на админграницы области
- Московский империализм сражается за свое существование: эксперт назвал главную цель диктатора Путина в войне
- Россия всю ночь била по Днепропетровщине и выпустила ракету X-59 (фото)