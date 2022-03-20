Оккупанты обстреляли шесть сел в Житомирской области: били просто по людям, которые тушили пожар

Оккупанты обстреляли шесть сел в Житомирской области: били просто по людям, которые тушили пожар

Погибших и травмированных в результате вражеских обстрелов нет.

За прошедшие сутки, 19 марта, российские оккупанты обстреляли шесть сел на территории Народницкой общины Житомирской области.

Об этом сообщает Народницкий поселковый совет в Фейсбуке.

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Так, диверсанты с самого утра начали обстреливать села. В 05:50 произведен авиационный обстрел в пгт. Народичи, в результате которого возник пожар в местном сельскохозяйственном предприятии. Разрушено здание зерносклада — загорелись перекрытия и кровля на крыша 500 кв. По большинству населенных пунктов нет света и мобильной связи.

Кроме того, осуществлен авиаудар по селам:

Залесье, там повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, нет света и мобильной связи;

Мотейки – повреждены 2 пилорамы. Возгорание тушили 2 человека, по которым также открыли огонь с вертолета. К счастью, люди не пострадали;

Христиновка – в результате авиаобстрела загорелась сухая трава по обе стороны села;

Славенщина — также загорелась сухая трава в направлении жилых домов и газопровода.

Днем, около 13:00, оккупанты нанесли ракетные обстрелы по деревне Латаши. Там повреждено жилое здание и две хозяйственные постройки.

Позже вечером, в 23:00, с вертолета обстреляли село Закусили. Диверсанты повредили строения предпринимателя, жилые дома и хозяйственные постройки жителей.

Как отмечает поселковый совет, погибших и травмированных в результате вражеских обстрелов нет.

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