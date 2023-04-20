Оккупанты за сутки 60 раз обстреляли Херсонщину: есть раненые и разрушения

Враг выпустил по области 298 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.

Российские войска устроили 60 обстрелов по Херсонщине в течение 19 апреля, а сам Херсон был обстрелян пять раз.

Об этом глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил в Сети.

"За минувшие сутки противник совершил 60 обстрелов, выпустив 298 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 5 раз", – говорится в заявлении.

Глава области уточнил, что оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Попали в здание предприятия критической инфраструктуры и территорию автопредприятия в Херсоне. Вражеские снаряды угодили в амбулаторию в Бериславской городской тергромаде.

В результате этих атак захватчиков шесть человек получили ранения.

Прокудин также проинформировал, что с деоккупированной территории Херсонщины было вакуировано 87 человек.

Фото: Telegram-канал Александра Прокудина/Оккупанты обстреляли автобусный парк в Херсоне

Напомним, в Институте изучения войны сообщили, что российские войска ожидают украинского контрнаступления на юге. Враг возводит на оккупированных территориях Запорожья и Херсонщины оборонные сооружения.

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