Оккупанты за сутки 66 раз били по Харьковщине: под обстрелами погиб 7-летний ребенок

Оккупанты за сутки 66 раз били по Харьковщине: под обстрелами погиб 7-летний ребенок

Под обстрелами оккупантов за сутки погибли 11 мирных жителей Харьковщины.

Российские оккупанты в ночь на 11 апреля обстреляли Харьков из "Градов" и "Смерчей" 66 раз.

Об этом сообщил глава Харьковской военной областной администрации Олег Синегубов в эфире национального телемарафона утром 11 апреля.

По его словам, оккупанты ночью обстреливали, в частности, и жилые кварталы, где нет никакой военной или другой специальной инфраструктуры.

"Об обстрелах, которые у нас были этой ночью, это около 66 обстрелов из реактивных систем залпового огня — "Град" и "Смерч", артиллерия, танки. Бои у нас произошли по Дергачевскому направлению, Золочевский район, можно так назвать. Пострадали снова. жилые районы и кварталы Пятихаток, Салтовки, Алексеевки, ХТЗ, Холодной Горы и др . За вчера мы зафиксировали 11 погибших среди мирного населения, среди них 7-летний ребенок. Более 14 человек получили травмы и они госпитализированы в больницы", — рассказал он .

Синегубов говорит, что критической точкой остается Изюмское направление. Там ведутся активные боевые действия, враг там несет значительные потери среди авиации, танков, живой силы.

"Над Харьковом авиации мы не наблюдаем. Лишь кое-где беспилотные летальные аппараты в качестве разведчиков, который один был этой ночью сбит", — отметил чиновник.

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Относительно эвакуации власти проводят ее по Изюмскому направлению — это город Лозовая и Барвенково. Из Лозовой уехало уже около 30 тысяч человек, остается еще столько же.

"Если мы говорим о гуманитарных коридорах, то их нам враг не позволяет проводить и не согласовывает. Мы самостоятельно довозим в ближайшие населенные пункты, после того волонтерами или органами местного самоуправления развозим. Самое критическое там, где мы освобождаем наши территории. Например, вчера мы завершили полностью зачистку населенного пункта Ольховка. Это по Роганскому направлению. И там мы уже сегодня планируем завезти гуманитарный груз. Наблюдаем так же тяжелую ситуацию по Волчанскому направлению, по Купянскому. Это те территории, которые сейчас находятся временно под оккупантами. И, конечно, Липецкое и Циркуновское направления", — подытожил он.

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