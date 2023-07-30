Оккупанты за сутки атаковали девять областей Украины: как прошла ночь в регионах

Областные государственные администрации рассказали о ситуации в регионах по состоянию на 9:00 утра 30 июля. Как прошла ночь в областях Украины.

Черниговщина

За сутки – 16 обстрелов (214 взрывов). Враг бил из минометов, РСЗО, артиллерии. Семеновская громада Новгород-Северского района: обстрелы из минометов в направлении сел Николаевка, Леоновка, Блешня, Янжуловка, Орликовка, Мхи, из артиллерии – в направлении села Мхи.

Новгород-Северская громада – из минометов и АГС в направлении села Гремяч, из САУ – в направлении села Михальчина Слобода.

Также враг применил РСЗО по Семеновской громаде; взрывы зафиксированы возле сел Блешня, Орликовка (здесь горели четыре здания и хозяйственные постройки). Без жертв. Остальные данные о последствиях уточняются.

Сумщина

Ночью и утром зафиксировано 14 обстрелов (83 взрыва). Враг обстрелял 12 населенных пунктов в Краснопольской, Хотинской, Шалыгинской, Середино-Будской, Путивльской громадах. Предварительно – без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Вчера в течение дня враг совершил 25 обстрелов. Зафиксировано 122 взрыва. Обстреляно 17 населенных пунктов в 9 громадах: Сумской, Краснопольской, Белопольской, Юнаковской, Миропольской, Шалыгинской, Эсманской, Середино-Будской, Новослободской. Сумская громада: ракетный удар по учебному заведению в Сумах. По предварительным данным – один человек погиб, пять – ранены.

Шалыгинская громада: ствольная артиллерия (девять взрывов). Поврежден частный жилой дом. Новослободская громада: РСЗО (10 взрывов), миномет (12 взрывов), гранатомет (29 взрывов). Повреждены два частных жилых дома, два хозяйственных сооружения, ЛЭП.

Днепропетровщина

Ночью агрессор обстрелял Никопольщину четырежды. Бил по Никополю, Марганецкой и Мировской громадам.

А на Криворожский район противник направил два шахеда. Их сбили. Обломки рухнули на территорию частной агрофирмы. Возник пожар, который оперативно потушили. Поврежден складское помещение. Погибших и пострадавших нет.

Запорожская область

В результате ракетной атаки рашистов по областному центру погибла 32-летняя женщина и 45-летний мужчина. Две женщины 36 и 55 лет с легкими повреждениями доставлены в больницу, где оказана необходимая медицинская помощь.

За минувшие сутки враг нанес 77 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области. Артиллерийские обстрелы пришлись по территории Орехова, Железнодорожного, Левадного, Новодаровки, Белогорья, Малиновки, Каменского, Степного и других прифронтовых сел. Поражение от вражеского БПЛА потерпело с. Новоандреевка и с. Павловка, от авиации в очередной раз пострадало Гуляйполе. Поступило 31 сообщение о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Харьковщина

На Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Уды Богодуховского района, Казачья Лопань Харьковского района, Охримовка, Тихое и Огурцово Чугуевского района. На Купянском направлении артиллерийских и минометных обстрелов противника подверглись Тополе, Двухлетняя, Западное, Кисловка, Берестово, Кондрашовка и Купянск.

Луганщина

Вчера рашисты попытались атаковать вблизи Новогоровки на Сватовщине, а также вблизи Белогоровки. Безрезультатно для РФ. Массированные вражеские удары выдержали Невское и Белогоровка. За сутки противник совершил 105 обстрелов (557 снарядов).

Донетчина

Россияне обстреляли семь населенных пунктов: Часов Яр, Торецк, Авдеевку, с.Андреевка, с.Благодатное, с.Птиче, с.Новоукраинка. Повреждены пять жилых домов, помещение ЦГБ, два хозяйственных сооружения. За сутки по области: один погибший.

Николаевщина

Вчера силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования "Юг" в Николаевской области был уничтожен разведывательный "Мерлин-ВР". Также враг наносил артиллерийские удары по г. Очаков. Рашисты произвели артиллерийский обстрел акватории Очаковской громады. Без пострадавших.

Херсонщина

За сутки по области противник совершил 69 обстрелов (313 снарядов), из них по г. Херсон – 11 обстрелов (44 снаряда). Врагом попали в районы 28 населенных пунктов области; территорию завода ГП "Палада" (г.Херсон). Из-за российской агрессии два человека получили ранения.

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