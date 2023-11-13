Оккупанты за сутки более 50 раз били по Херсонщине и обстреляли Никопольщину – есть жертвы: как прошла ночь в регионах

Ночь на 13 ноября в большинстве областей Украины прошла относительно спокойно.

Областные государственные администрации отчитались, какая ситуация в регионах по состоянию на утро понедельника, 13 ноября, и как прошла ночь в Украине.

Черниговщина

За сутки – один обстрел (2 взрыва) – Корюковский район, из миномета. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

Сумщина

Ночью россияне произвели минометный обстрел Краснопольской громады (4 взрыва). Без последствий.

Вчера в течение дня оккупанты совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 20 взрывов из миномета и артиллерии. Под обстрелами были Юнаковская, Краснопольская, Миропольская и Шалыгинская громады – без последствий.

Запорожская область

Оккупанты попали по 21 населенному пункту – зафиксировано 57 ударов. 54 артобстрела пришлись по территории прифронтовых городов и сел, в частности Гуляйполя, Железнодорожного, Клапанов, Преображенки, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Полтавки, Луговского, Каменского и Плавнов.

Также враг бил из авиации по Орехову и Роботиному и атаковал беспилотниками Левадное. Местные жители не пострадали, однако поступило сообщение о разрушении дома.

Днепропетровщина

В течение вчерашнего дня оккупанты не оставляли в покое Никопольщину. Направили два дрона-камикадзе на районный центр. Били по нему и Марганецкой громаде и из тяжелой артиллерии. Повреждены пятиэтажка, 4 частных дома, 2 хозяйственные постройки, линия электропередач.

С вечера агрессор дважды обстрелял Никопольщину. Из тяжелой артиллерии попал в Марганецкую и Красногригорьевскую громады. Выпустил более полудесятка снарядов. Пораженные территории еще обследуют. Без жертв.

Харьковщина

Вчера враг нанес ракетный удар, предварительно с С300, по Шевченковскому району Харькова. Зафиксировано попадание в землю у развлекательного комплекса. Повреждены деревянные ворота развлекательного комплекса. Пострадавших нет.

На Слобожанском направлении артиллерийских и минометных обстрелов подверглись Волчанск, Нестерное Чугуевского района и Дворичанское Купянского района.

На Купянском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синковка, Петропавловка, Ивановка и Кисловка, где наши защитники отбили 11 атак.

Также враг нанес удар КАБ по с. Чернещина Изюмского района, поврежден частный дом. В результате обстрела с. Новоосиново Купянского района повреждено кафе, горела котельная.

Также обстрелян пгт. Купянск-Узловой. Без пострадавших.

Луганщина

За вчера отбиты четыре вражеских атаки вблизи Новогоровки на Сватовщине. Также Белогоровка и территория Серебрянского леса получили удары с неба.

От обстрелов пострадали Невское и Макеевка. За сутки противник совершил 133 обстрела (537 снарядов).

Донетчина

По населенным пунктам области россияне совершили 21 обстрел. Под огнем были: с. Орловка, Авдеевка, Северное, Торецк, с. Ласточкино. Повреждены 9 жилых домов (из них 2 – многоквартирные), ЛЭП, цех ЧАО "АЗМК".

Николаевщина

Вчера зафиксирован вражеский артиллерийский обстрел по г. Очаков. Пострадавших нет. Также вчера вечером и сегодня ночью враг наносил артиллерийские обстрелы по с. Солончаки и Днепровское Куцурубской громады. Без пострадавших.

Херсонщина

За сутки по области противник произвел 53 обстрела (279 снарядов), из них по г. Херсон – 3 обстрела (4 снаряда).

Рашисты попали в районы 28 населенных пунктов области. Вчера враг ударил по Днепровскому району Херсона. Из-за обстрела на собственном дворе погиб 64-летний мужчина. Он получил взрывную травму, несовместимую с жизнью. Приехавшие на место медики лишь констатировали смерть. Жена погибшего госпитализирована. У 64-летней женщины взрывная, закрытая черепно-мозговая травма, осколочные ранения ног, сотрясение головного мозга. Состояние – средней тяжести. Врачи оказывают ей необходимую помощь.

Всего за сутки из-за российской агрессии один человек погиб, один получил ранения.

Читайте также: