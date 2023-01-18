Оккупанты за сутки более 80 раз обстреляли Херсон и область: есть разрушения и раненые

Россияне атаковали Херсон и область реактивными системами залпового огня, минометами, танками и беспилотниками.
Российские захватчики за прошедшие сутки 83 раза обстреляли Херсон и Херсонскую область. В результате атак есть разрушения и раненые.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
Отмечается, что для атак армия РФ использовала реактивные системы залпового огня, минометы, танки и беспилотники.
Херсон оккупанты атаковали 26 раз – в результате обстрелов четыре человека получили ранения разной степени тяжести.
Под удар попали жилые кварталы и объект критической инфраструктуры.
Напомним, в Херсонском облсовете отметили, что ВСУ не используют план блицкриг и масштабных наступательных операций по освобождению Херсонщины от оккупантов.
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