Оккупанты за сутки накрыли огнем более 20 населенных пунктов — Генштаб

Российские оккупанты за сутки нанесли удары по более чем 20 населенным пунктам.

Оккупанты за сутки обстреляли более 20 населенных пунктов. Пострадали мирные люди и объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Как стало известно, от ударов оккупантов пострадали объекты и гражданское население более 20 населенных пунктов. Среди них – Белая Церковь, Редкодуб, Северск, Соледар, Белогорка, Карловка, Запорожье, Никополь, Кривой Рог и Мирное.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. В других направлениях противник совершал обстрелы.

На Северском направлении – в районах населенных пунктов Голышевское и Писаревка Сумской области. На Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Ивашки, Гурьев Казачок, Уды, Редкодуб, Волчанск и Двуречная.

На Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Ковшаровка, Каменка, Новолюбовка, Терны, Торское, Ивановка, Серебрянка, Спорное и Белогоровка.

На Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Раздоловка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Иванград, Зайцево, Одрадовка, Нью-Йорк и Юрьевка. На Авдеевском направлении – в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

Напомним, что Кремль завершил процедуру попытки аннексии путем внесения поправок в Конституцию России на основании указа Путина.

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