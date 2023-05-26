Оккупанты за сутки нанесли 55 авиационных ударов по Украине: новости с фронта от Генштаба ВСУ

Ночью пятницы, 26 мая, россияне нанесли очередной ракетный и авиационный удар "шахедами" по Украине. Информация о последствиях уточняется.

За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных удара. Есть попадание ракетой из С-300 по дамбе в районе Карловки Донецкой области. Вследствие этого есть большая угроза подтопления других находящихся рядом населенных пунктов. Кроме того, враг нанес 55 авиационных ударов. Также оккупанты применили 36 иранских ударных БпЛА "Shahed" — все уничтожены силами ПВО. Зафиксировано 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 26 мая.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — за прошедшие сутки произошло 22 боевых столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Сеньковка, Сновск, Гай, Каменская Слобода Черниговской области; Бачевск, Ходыно, Владимировка, Басовка, Александровка и Большая Писаревка Сумской области, а также Стрелка, Красное, Черкасские Тишки, Лукьянцы, Нескучное, Терновая, Волчанск, Чугуновка и Домашнее Харьковской области.

противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Сеньковка, Сновск, Гай, Каменская Слобода Черниговской области; Бачевск, Ходыно, Владимировка, Басовка, Александровка и Большая Писаревка Сумской области, а также Стрелка, Красное, Черкасские Тишки, Лукьянцы, Нескучное, Терновая, Волчанск, Чугуновка и Домашнее Харьковской области. На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. Нанес авиаудары возле Чайковки и Кисловки Харьковской области. В течение суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополя, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Масютовка, Западное, Кисловка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. Нанес авиаудары возле Чайковки и Кисловки Харьковской области. В течение суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополя, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Масютовка, Западное, Кисловка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области. На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Возле Ивано-Даревки Донецкой области нанес авиаудары. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка Луганской области и Ивановка, Торское, Верхнекаменное, а также Спорное в Донецкой области.

в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Возле Ивано-Даревки Донецкой области нанес авиаудары. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка Луганской области и Ивановка, Торское, Верхнекаменное, а также Спорное в Донецкой области. На Бахмутском направлении в противник продолжает вести наступательные действия в районе Бахмута. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Приволье, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Константиновка, Белая Гора и Северное Донецкой области.

в противник продолжает вести наступательные действия в районе Бахмута. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Приволье, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Константиновка, Белая Гора и Северное Донецкой области. На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Красногоровки. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки и Водяного. Совершил артиллерийские обстрелы возле Авдеевки, Первомайского и Карловки Донецкой области.

противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Красногоровки. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки и Водяного. Совершил артиллерийские обстрелы возле Авдеевки, Первомайского и Карловки Донецкой области. На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Там же враг задействовал для ударов авиацию. Вражеским обстрелам подверглись Марьинка и Победа Донецкой области.

подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Там же враг задействовал для ударов авиацию. Вражеским обстрелам подверглись Марьинка и Победа Донецкой области. На Шахтерском направлении оккупанты обстреляли, в частности, Угледар, Пречистовку и Новоселку.

оккупанты обстреляли, в частности, Угледар, Пречистовку и Новоселку. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районах Ольговского, Гуляйполя, Новоданиловки Запорожской области и Новоберислава Херсонской области. Совершил обстрелы населенных пунктов Зеленое Поле, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Щербаки, Степное, Каменское и Степногорск Запорожской области; Никополь на Днепропетровщине (повреждены 7 частных жилых домов); Золотая Балка, Новоалександровка, Гавриловка, Веселое, Казацкое, Львове, Высунцы, Белозерка, Антоновка, Велетенське Херсонской области и город Херсон.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ответ ВСУ

Авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Также за прошедшие сутки нашими защитниками сбит вражеский самолет Су-25.

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, два района сосредоточения живой силы, один состав боеприпасов, одну радиолокационную станцию и два артиллерийских подразделения на огневых позициях.