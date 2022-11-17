Оккупанты за сутки нанесли по территории Украины 25 ракетных ударов — Генштаб ВСУ

Российские оккупанты в течение суток нанесли пять авиационных и 25 ракетных ударов по территории нашей страны.

Россияне за текущие сутки совершили пять авиационных и 25 ракетных ударов. Били оккупанты также из реактивных систем.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Как стало известно, в течение суток российские оккупанты, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, нанесли ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Днепр и Одесса, Балаклея на Харьковщине, Вольнянск Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Очаков в Николаевской области.

По уточненной информации, за эти сутки Силы обороны на разных направлениях сбили две крылатые ракеты, две управляемые авиационные ракеты и пять БпЛА "Шахед-136".

Что известно о ракетных обстрелах Днепра

Утром 17 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. В результате чего травмирования получили 23 человека. 15 из них – в больнице. Одна пострадала тяжелая.

Позже президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видео момента взрыва российской ракеты. Он подчеркнул, что ракетный террор – это еще одно подтверждение, как террористы хотят мира.

Во время взрывов оккупанты попали в два инфраструктурных объекта. Местные жители слышали по меньшей мере четыре взрыва.

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