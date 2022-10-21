Оккупанты за сутки нанесли по Украине четыре ракетных и 10 авиационных ударов - Генштаб

Российские оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории. Россияне сосредотачивают усилия на сдерживании действий украинских военных.
Оккупанты на временно захваченных территориях пытаются удержать занятые позиции. Кроме того, не оставляют попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.
Как стало известно, за текущие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Терновая Харьковской области, Белогоровка и Золотаровка Луганской област, Лиман, Соледар, Озаряновка, Одрадовка и Первомайское в Донецкой области.
Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения и ведет воздушную разведку. Противник продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилью гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
В течение суток оккупанты нанесли четыре ракетных и 10 авиационных ударов, совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Ударам авиационных и зенитных управляемых ракет противника подверглись районы около 8 населенных пунктов. Среди них – Харьков, Запорожье и Нововоскресенское Херсонской области.
Напомним, что ВСУ уничтожили "Ураган" рашистов на Херсонщине.
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