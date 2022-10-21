Оккупанты за сутки нанесли по Украине четыре ракетных и 10 авиационных ударов - Генштаб

Оккупанты на временно захваченных территориях пытаются удержать занятые позиции. Кроме того, не оставляют попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

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Как стало известно, за текущие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Терновая Харьковской области, Белогоровка и Золотаровка Луганской област, Лиман, Соледар, Озаряновка, Одрадовка и Первомайское в Донецкой области.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения и ведет воздушную разведку. Противник продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилью гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

В течение суток оккупанты нанесли четыре ракетных и 10 авиационных ударов, совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам авиационных и зенитных управляемых ракет противника подверглись районы около 8 населенных пунктов. Среди них – Харьков, Запорожье и Нововоскресенское Херсонской области.

Напомним, что ВСУ уничтожили "Ураган" рашистов на Херсонщине.

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