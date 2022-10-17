Оккупанты за сутки нанесли практически полсотни авиационных ударов — Генштаб

Российские оккупанты не оставляют попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Россияне пытаются удерживать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании украинских военных по отдельным направлениям.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

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Как отмечается, оккупанты не оставляют попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Спирное, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Марьинка, Красногоровка, Победа и Невельское Донецкой области.

Враг обстреливает позиции наших войск по всей линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных позиций и рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.

“Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, наносит удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения. В течение текущих суток противник нанес 9 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня”, — отметили в Генштабе ВСУ.

Удары противника подверглись районам более 25 населенных пунктов. Среди них – Киев, Запорожье; Казачья Лопань и Стрелка Харьковской области; Красногоровка, Терны, Соледарь и Марьинка Донецкой области, Белогорка Херсонской области; а также другие населённые пункты Винницкой, Днепропетровской, Николаевской и Сумской областей.

Для ударов противник использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, враг продолжает использовать беспилотные летательные аппараты иранского производства "Shahed-136".

Напомним, что у Зеленского назвали Иран виновным в массовых убийствах украинцев.

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