Оккупанты за сутки обстреляли 10 областей Украины: что известно о последствиях атаки

Ночь против 4 сентября в большинстве областей Украины прошла относительно спокойно.

Областные государственные администрации рассказали о ситуации в регионах по состоянию на 9:00 утра 4 сентября. Как прошла ночь в областях Украины.

Черниговщина

За сутки – 9 обстрелов (52 взрыва). Враг из минометов обстреливал громады Новгород-Северского, Черниговского и Корюковского районов. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные о последствиях уточняются.

Сумщина

Ночью и утром россияне совершили 6 обстрелов приграничья. Зафиксировано 19 взрывов. Обстрелам подверглись Середино-Будской, Путивльской и Дружбовской громады. Без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили 20 обстрелов приграничья. Зафиксировано 137 взрывов приграничных территорий и населённых пунктов Сумской области. Обстрелы потерпели Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Зноб-Новгородская, Эсманская, Свеская, Великописаревская громады.

Белопольская громада: в результате артобстрела поврежден частный дом, хозяйственное сооружение.

Кроме того, вчера утром по окраине города Ворожба Сумского района совершен артиллерийский обстрел (САУ) (6 взрывов), в результате чего повреждены четыре частных жилых дома и помещения агропредприятия.

Днепропетровщина

Под утро Россия совершила очередную атаку – 6 беспилотников в небе над областью уничтожили защитники из ПВК "Восток". Есть попадание по инфраструктурному объекту в Днепровском районе. Там возник пожар. Последствия уточняются. Предварительно – без погибших и пострадавших.

Вчера днем враг направлял тяжелую артиллерию на Никопольщину; выпустил более 20 снарядов Попал по Марганецкой и Красногригорьевской громадам. Обошлось без жертв и пострадавших. Из-за обстрелов произошло два возгорания. Горела трава, огонь потушили. Остальные последствия уточняются.

Запорожская область

Под ударом – 30 населенных пунктов области; поступило 31 сообщения о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.



За минувшие сутки зафиксировано 104 обстрела: враг нанес ракетный удар по Верхней Терсе, с РСЗО – по Красному и Степному, ударил шестью авиаснарядами по Орехову, совершил БПЛА-атаки по Щербакам, Волшебному, Ольговскому и Пятихаткам. 88 артиллерийских обстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новоданиловки, Павловки, Затишье, Левадного, Белогорья, Пятихаток, Плавней, Лобкового, Степногорска и других прифронтовых городов и сел.

В результате авиационного удара по Орехову ранения получила 51-летняя женщина. В результате артобстрела Малой Токмачки травмирована семья – 68-летняя женщина и 71-летний мужчина. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения.

Харьковщина

Минувшей ночью враг обстрелял с. Шейковка Изюмского района. Повреждено здание столовой. Жертв и пострадавших нет.

За прошедшие сутки на Слобожанском направлении противник нанес авиационный удар в районе Стреляй Харьковского района. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Уды Богодуховского района, Волчанск, Гатище, Бударки Чугуевского района, Ольховатка Купянского района, Нескучное Харьковского района.

На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись Тополе, Дворичанское, Берестово, Колодязное, Кисловка.

В результате удара управляемой авиабомбой по с. Чернещина Изюмского района разрушены 2 частных жилых дома. В результате артиллерийского обстрела Купянска получил ранения и был госпитализирован гражданский мужчина 59 лет.

Луганщина

Белогоровка – под ударами авиации и артиллерии. Также из разных артсистем оккупантами обстреляно Невское. За сутки противник совершил 156 обстрелов (543 снаряда).

Донетчина

За прошедшие сутки россияне совершили 1383 обстрела по линии столкновения: 617 – на Лиманском направлении; 475 – на Соледарском; 291 – на Донецком.

Под огнем – 8 населенных пунктов: Авдеевка, Курахово, поселок Северный, с. Волченка, с. Дилиевка, с. Новоукраинка, с. Тихоновка, с. Урожайное.

Повреждены 7 частных жилых домов, сельский дом культуры, неработающая тяговая подстанция. В Донецкой области за сутки: один человек погиб, 5 – раненых.

Николаевщина

Ночью силами и средствами противовоздушной обороны уничтожен российский разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня (неустановленного типа). Вчера враг наносил удары по береговой полосе г. Очаков. Пострадавших нет.

Также вчера враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Днем вражеских артиллерийских обстрелов подвергся населенный пункт Куцурубской громады. Прошло без пострадавших.

Одесщина

Оккупанты атаковали ударными беспилотниками юг области. 17 дронов сбили силы ПВО. В результате попаданий в нескольких населенных пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий. Также из-за попадания обломков в результате сбития возникло несколько возгораний на территории гражданских объектов; огонь ликвидирован.

Погибших и пострадавших в результате ночного налета нет. На месте продолжают работу все соответствующие службы. Данные о последствиях уточняются.

Херсонщина

За сутки по области противник совершил 57 обстрелов (271 снаряд), из них по г. Херсон – 4 артиллерийских обстрела (10 снарядов).

Рашисты попали в районы 24 населенных пунктов области; здание птицефермы в Херсонском районе; административное здание в Бериславском районе; здания учебного заведения и акционерного общества в Херсоне.

Вчера оккупанты обстреляли жилые дома в Белозерке. Во вражеский удар попала семья – 35-летний мужчина погиб на месте. Его 36-летняя жена и 9-летняя дочь – ранены и госпитализированы в больницу. Также ранения получили 37-летний местный житель и 29-летняя женщина.

Враг ударил и по микрорайону Корабел в Херсоне. С ранениями в больницу доставили 77-летнего мужчину. Всего за сутки на Херсонщине один человек погиб, еще 5 – получили ранения (из них – 1 ребенок).

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