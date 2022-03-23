Оккупанты за сутки обстреляли 14 населенных пунктов Донецкой области: есть погибшие и раненые, в частности — дети

Оккупанты за сутки обстреляли 14 населенных пунктов Донецкой области: есть погибшие и раненые, в частности — дети

Враг вел обстрелы мирного населения из авиации, ракетных установок и тяжелой артиллерии.

За сутки обстрелам россиян подверглись 14 населенным пунктам Донецкой области. В результате ударов повреждено по меньшей мере 24 гражданских объекта, среди которых жилые дома, школа, автобусная остановка и т.д.

Как сообщает полиция области, есть погибшие и раненые мирные жители, в частности – дети.

Так, за прошедшие сутки под огнем оккупантов находились Мариуполь, Марьинка, Красногоровка, Краматорск, Дружковка, Иванополье, Волчанка, Очеретино, Новобахмутовка, Первомайское, Успеновка, Андреевка, Бердичи, Николаевка.

Отмечается, что полицейские открыли уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 28-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 23 марта от рук россиян погиб 121 ребенок.

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