Оккупанты за сутки обстреляли 15 населенных пунктов в Донецкой области: есть погибшие и раненые

Российские оккупанты за сутки обстреляли 15 населенных пунктов в Донецкой области. Под огнем находились жилые дома.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

Как стало известно, оккупанты выпустили снаряды по городам Краматорск, Авдеевка, Бахмут, Красногоровка, Торецк, Угледар, Курахово, Часов Яр, Соледар, поселкам Большая Новоселка, Острое, Нью-Йорк, Петровка, а также селам Красногоровка и Карловка.

“Оккупанты вели огонь из авиации, ЗРК “С-300”, РСЗО “Град”, артиллерии, минометов. Разрушены и повреждены 20 гражданских объектов – 16 жилых домов, два завода, хозяйственное сооружение, автомобиль. Зафиксировано четыре ракетных удара из ЗРК "С-300" по Краматорску. Российские снаряды попали в инфраструктуру. По предварительным данным, люди не пострадали”, – рассказали в Нацполиции Украины.

Там также добавили, что оккупанты нанесли удар и по Красногоровке. Там повреждены три частных дома, есть погибшие и раненые.

“Из реактивной артиллерии российские военные обстреляли Бахмут. Есть убитые и травмированные, разрушения получили один многоквартирный и два частных дома. Есть раненые в Соледаре и Угледаре. Полиция и СБУ открыли уголовные производства по ст. 438 (“Нарушение законов и обычаев войны”) УК Украины”, — добавили в Нацполиции Украины.

Напомним, что в Киевской области задержали фермера-коллаборанта, который кормил россиян во время оккупации региона.

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