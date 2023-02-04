Оккупанты за сутки обстреляли 9 областей: по меньшей мере 3 погибших

Российские захватчики 3 февраля обстреляли 9 украинских областей. В результате атаки известно о по меньшей мере 3 погибших.

Об этом говорится в строительстве ОВА.

Известно, что оккупанты совершили за сутки 3 обстрела в Черниговском и Новгород-Северском районах. Без потерь и разрушений.

Также за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе Харьковской области. В частности, поступило 36 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов.

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Враг атаковал Марганецкую общину Никопольского района. Обошлось без жертв и разрушений.

Отметим, что на Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии в районах населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Западное, Голубовка, Купянск и Кисловка.

По информации Областного центра экстренной медицинской помощи, вчера в Изюме на противопехотном мини "лепесток" подорвалось 7 подростков 14-17 лет. Все они получили осколочные ранения и госпитализированы для дообследования, жизни пострадавших пока угрозы нет.

Добавим, за прошедшие сутки, 3 февраля, армия РФ 47 раз открывала огонь по мирным населенным пунктам Херсонской области.

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