Оккупанты за сутки обстреляли более 10 населенных пунктов в Донецкой области: подробности от МВД

Правоохранители в Донецкой области задокументировали практически два десятка нарушений законов и обычаев войны за сутки.

Российские оккупанты за сутки обстреляли 12 населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

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Российские оккупанты за сутки обстреляли в Донецкой области 12 населенных пунктов, в результате чего погибли люди, есть разрушение частных домов.

Россияне били по городам Авдеевка, Бахмут, Торецк, Лиман, Марьинка, поселкам Большая Новоселка, Северное, селах Ласточкино, Новоселовка Первая, Карловка, Дружба, Павловка.

Армия РФ атаковала мирное население из РСЗО “Град”, “Ураган” и артиллерии. В результате обстрелов уничтожены и повреждены 27 гражданских объектов — 21 жилой дом. Полиция и СБУ открыли уголовные производства по ст. 438 ("Нарушение законов и обычаев войны") УК Украины.

Оккупанты в Донецкой области

Аналитики из Института войны считают, что российские военные пытаются использовать мобилизованный персонал, чтобы возобновить наступление на Донбассе. Скорее всего, им не удастся добиться значительных операционных успехов.

В то же время украинские правоохранители на деоккупированных территориях области эксгумировали более 120 тел погибших людей. В освобожденных населенных пунктах полиция обнаружила 35 мест захоронений.

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