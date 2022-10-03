Оккупанты за сутки обстреляли четыре района Харьковщины: есть пострадавшие

В ОВА также предупредили о минной опасности, особенно на деоккупированных территориях.
За прошедшие сутки россияне продолжали обстрелы мирного населения Купянского, Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов Харьковской области.
Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По информации областного Центра экстренной медицинской помощи, с ранениями, полученными в результате российских обстрелов, за сутки госпитализированы двое гражданских в Чугуевском и Купянском районах.
В области также продолжается процесс разминирования, пиротехниками ГСЧС в течение суток обезврежено 569 взрывоопасных предметов.
"Сразу разминировать большие площади физически невозможно, минная опасность, особенно на деоккупированных территориях остается очень высокой", — предупредил глава ОВА.
В Изюмском районе недалеко от Балаклеи на мине взорвался автомобиль экстренной медицинской помощи – 60-летний водитель погиб, 23-летний фельдшер получил ранения.
Кроме того, в Харьковском районе на мине подорвался и получил ранения 36-летний мужчина.
Напомним, россияне утром обстреляли акваторию Очакова.
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