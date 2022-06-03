Оккупанты за сутки обстреляли две пограничные с Россией области — Генштаб

Оккупанты за сутки обстреляли две пограничные с Россией области — Генштаб

Оккупанты нанесли авиационные и минометные удары по Сумской и Черниговской областям.

Под вражеский огонь попали населенные пункты Краснополье в Сумской области и Михальчина-Слобода в Черниговской области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что в этих областях оккупанты также проводили разведку с помощью беспилотников.

"С целью уточнения расположения позиций наших войск враг вел разведку с применением БпЛА в отдельных районах Сумской и Черниговской областей. Нанес ракетный авиационный удар в районе населенного пункта Краснополье Сумской области и произвел минометный обстрел в районе населенного пункта Михальчина-Слобода Черниговской области", — идет речь в сообщении Генштаба.

В целом на Сиверском направлении противник активных действий не проводил, признаков создания ударных группировок не обнаружено.

Отметим, что растет угроза обстрелов в приграничных областях Украины со стороны РФ, которая варварски уничтожает государство уже 100 дней. Под ударом РФ могут оказаться населённые пункты Черниговской и Сумской областей.

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