Оккупанты за сутки почти 30 раз атаковали Херсонщину, есть раненый — ОВА

Российские оккупанты за минувшие сутки 28 раз обстреляли территорию Херсонщины. Под вражеским огнем снова оказались мирные населенные пункты.

Об этом сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич.

По его словам, войска РФ обстреляли жилые кварталы Херсона. Из-за вражеских ударов есть разрушение жилых домов и другой гражданской инфраструктуры города. В частности, захватчики попали в онкологический диспансер.

"За прошедшие сутки из-за обстрелов российских оккупантов ранения получил 1 человек", — сообщил Янушевич.

Напомним, поздно вечером 2 декабря российские военные снова обстреляли Херсон. Поврежденные электросети, как следствие, город остался без света. Ремонтные бригады приступили к обновлению сетей.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Херсон и освободившиеся территории области возвращаются к нормальной жизни. Еженедельно появляется больше связи, света, газа. А 2 декабря в городе началась трансляция украинского телемарафона "Единые новости".

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