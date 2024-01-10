Оккупанты за сутки потеряли два танка, четыре артсистемы и 17 БпЛА – Тарнавский о ситуации на фронте

Бригадный генерал Тарнавский рассказал об актуальной ситуации на фронте в Украине.

Командующий ОСУВ "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский рассказал, что российские оккупанты в операционной зоне ОСУВ за прошедшие сутки нанесли 25 авиаударов, провели 42 боевых столкновения и совершили 705 артобстрелов.

Об этом он написал в Telegram.

Однако противник понес потери среди личного состава и техники.

Так, украинские военные уничтожили 391 солдата армии РФ и 42 единицы военной техники, в частности:

2 танка;

10 ББМ;

4 артсистемы;

1 РСЗО;

17 БпЛА;

7 автомобилей.

"Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия по определенным направлениям", — добавил Тарнавский.

Напомним, оккупанты имеют большие проблемы в Херсонской области — детали от ISW.

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