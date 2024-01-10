Оккупанты за сутки потеряли два танка, четыре артсистемы и 17 БпЛА – Тарнавский о ситуации на фронте

Бригадный генерал Тарнавский рассказал об актуальной ситуации на фронте в Украине.
Командующий ОСУВ "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский рассказал, что российские оккупанты в операционной зоне ОСУВ за прошедшие сутки нанесли 25 авиаударов, провели 42 боевых столкновения и совершили 705 артобстрелов.
Об этом он написал в Telegram.
Однако противник понес потери среди личного состава и техники.
Так, украинские военные уничтожили 391 солдата армии РФ и 42 единицы военной техники, в частности:
- 2 танка;
- 10 ББМ;
- 4 артсистемы;
- 1 РСЗО;
- 17 БпЛА;
- 7 автомобилей.
"Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия по определенным направлениям", — добавил Тарнавский.
Напомним, оккупанты имеют большие проблемы в Херсонской области — детали от ISW.
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