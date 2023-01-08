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Оккупанты за сутки потеряли в Украине более 400 своих военных — Генштаб

Оккупанты за сутки потеряли в Украине более 400 своих военных — Генштаб

Фото: Associated Press

Генштаб обновил данные о потерях врага.

Общие боевые потери России к утру 8 января составляют более 111 170 человек. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 430 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Ориентировочные потери россиян в войне с Украиной на 8 января:

  • 111 170 военных (+430 в сутки)
  • 3 069 танков (+3)
  • 6 130 боевых бронированных машин (+5)
  • 2 065 артиллерийских систем (+3)
  • 431 реактивная система залпового огня
  • 217 средств ПВО
  • 285 самолетов
  • 272 вертолета
  • 1 849 беспилотников (+5)
  • 723 крылатые ракеты
  • 16 кораблей/катеров
  • 4 801 единица автомобильной техники и автоцистерн (+3)
  • 183 единицы специальной техники (+1)

Ранее Генштаб сообщил, что из Ростова-на-Дону в Кемеровскую область прибыл поезд с заполненными мертвыми россиянами рефрижераторами. Трупы должны разгрузить в местные морги.

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