Оккупанты за сутки потеряли в Украине более 400 своих военных — Генштаб

Генштаб обновил данные о потерях врага.
Общие боевые потери России к утру 8 января составляют более 111 170 человек. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 430 российских захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Ориентировочные потери россиян в войне с Украиной на 8 января:
- 111 170 военных (+430 в сутки)
- 3 069 танков (+3)
- 6 130 боевых бронированных машин (+5)
- 2 065 артиллерийских систем (+3)
- 431 реактивная система залпового огня
- 217 средств ПВО
- 285 самолетов
- 272 вертолета
- 1 849 беспилотников (+5)
- 723 крылатые ракеты
- 16 кораблей/катеров
- 4 801 единица автомобильной техники и автоцистерн (+3)
- 183 единицы специальной техники (+1)
Ранее Генштаб сообщил, что из Ростова-на-Дону в Кемеровскую область прибыл поезд с заполненными мертвыми россиянами рефрижераторами. Трупы должны разгрузить в местные морги.
Читайте также: