Оккупанты за сутки разрушили 17 домов в пяти населенных пунктах Николаевской области: есть пострадавшие

Оккупанты за сутки разрушили 17 домов в пяти населенных пунктах Николаевской области: есть пострадавшие

За сутки враг разрушил 20 гражданских объектов в пяти населенных пунктах Николаевской области.

Разрушения претерпели 17 частных домов, амбулатория и другие сооружения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Отмечается, что под обстрелами российского агрессора находились областной центр и населенные пункты — Очаков, Явкино, Новониколаевка, Мишково-Погорелово. Среди мирного населения есть пострадавшие.

Полицейские документируют последствия вражеских обстрелов и помогают потерпевшим. По каждому факту нарушения законов и обычаев войны продолжаются расследования уголовных производств, начатых по ст. 438 УК Украины.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 97-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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