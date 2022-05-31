Оккупанты за сутки разрушили 17 домов в пяти населенных пунктах Николаевской области: есть пострадавшие

За сутки враг разрушил 20 гражданских объектов в пяти населенных пунктах Николаевской области.
Разрушения претерпели 17 частных домов, амбулатория и другие сооружения гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщает Национальная полиция.
Отмечается, что под обстрелами российского агрессора находились областной центр и населенные пункты — Очаков, Явкино, Новониколаевка, Мишково-Погорелово. Среди мирного населения есть пострадавшие.
Полицейские документируют последствия вражеских обстрелов и помогают потерпевшим. По каждому факту нарушения законов и обычаев войны продолжаются расследования уголовных производств, начатых по ст. 438 УК Украины.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 97-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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