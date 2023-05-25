Оккупанты за сутки совершили 30 авиационных ударов: новости с фронта от Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки противник нанес 30 авиационных ударов и совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. 28 боевых столкновений произошло на указанных участках фронта.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 25 мая.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.

оперативная обстановка без существенных изменений. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар по Юнаковке Сумской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хреновка, Хотиевка и Янжуловка Черниговской области; Бунякино, Волфино, Шпиль, Павловка, Кондратовка, Алексеевка и Юнаковка Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Липцы, Зеленое, Огурцово, Гатище, Волчанск, Бударки и Землянки в Харьковской области.

противник нанес авиационный удар по Юнаковке Сумской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хреновка, Хотиевка и Янжуловка Черниговской области; Бунякино, Волфино, Шпиль, Павловка, Кондратовка, Алексеевка и Юнаковка Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Липцы, Зеленое, Огурцово, Гатище, Волчанск, Бударки и Землянки в Харьковской области. На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. Вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Нанес авиаудару в районе Кисловки. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Строевка, Каменка, Красное Первое, Редкодуб, Двухлетняя, Западное, Табаевка, Берестово, Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.

противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. Вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Нанес авиаудару в районе Кисловки. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Строевка, Каменка, Красное Первое, Редкодуб, Двухлетняя, Западное, Табаевка, Берестово, Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области. На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Диброва. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка Луганской области, а также Торское и Спорное в Донецкой области.

за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Диброва. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка Луганской области, а также Торское и Спорное в Донецкой области. На Бахмутском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского. Нанес авиаудару в районе Белой Горы. Обстреляли Васюковку, Орехово-Василовку, Марково, Григоровку, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Константиновку, Белую Гору, Торецк, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского. Нанес авиаудару в районе Белой Горы. Обстреляли Васюковку, Орехово-Василовку, Марково, Григоровку, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Константиновку, Белую Гору, Торецк, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново и Авдеевка. Нанес авиационные удары возле Новокалинового, Степного и Авдеевки. Артиллерийские обстрелы зафиксированы по районам населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Карловка, Первомайское и Нетайлово Донецкой области.

противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново и Авдеевка. Нанес авиационные удары возле Новокалинового, Степного и Авдеевки. Артиллерийские обстрелы зафиксированы по районам населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Карловка, Первомайское и Нетайлово Донецкой области. На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Также враг нанес авиаудары по районам Георгиевки и Курахово. Артобстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Победа Донецкой области.

подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Также враг нанес авиаудары по районам Георгиевки и Курахово. Артобстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Победа Донецкой области. На Шахтерском направлении оккупанты обстреляли Водяное, Угледар и Большую Новоселку.

оккупанты обстреляли Водяное, Угледар и Большую Новоселку. На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Совершил обстрелы населенных пунктов Времовка и Новоселка Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоселовка, Омельник, Белогорье, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области; Михайловка, Новотягинка в Херсонской области и город Херсон.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ответ ВСУ

Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

За прошедшие сутки наши воины также уничтожили 3 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed" и 1 разведывательный дрон типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, 4 склада боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще 4 важные цели противника.