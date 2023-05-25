Оккупанты за сутки совершили 30 авиационных ударов: новости с фронта от Генштаба ВСУ

Начались 456-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины.
За прошедшие сутки противник нанес 30 авиационных ударов и совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. 28 боевых столкновений произошло на указанных участках фронта.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 25 мая.
- На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.
- На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар по Юнаковке Сумской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хреновка, Хотиевка и Янжуловка Черниговской области; Бунякино, Волфино, Шпиль, Павловка, Кондратовка, Алексеевка и Юнаковка Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Липцы, Зеленое, Огурцово, Гатище, Волчанск, Бударки и Землянки в Харьковской области.
- На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. Вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Нанес авиаудару в районе Кисловки. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Строевка, Каменка, Красное Первое, Редкодуб, Двухлетняя, Западное, Табаевка, Берестово, Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.
- На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Диброва. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка Луганской области, а также Торское и Спорное в Донецкой области.
- На Бахмутском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского. Нанес авиаудару в районе Белой Горы. Обстреляли Васюковку, Орехово-Василовку, Марково, Григоровку, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Константиновку, Белую Гору, Торецк, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.
- На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново и Авдеевка. Нанес авиационные удары возле Новокалинового, Степного и Авдеевки. Артиллерийские обстрелы зафиксированы по районам населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Карловка, Первомайское и Нетайлово Донецкой области.
- На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Также враг нанес авиаудары по районам Георгиевки и Курахово. Артобстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Победа Донецкой области.
- На Шахтерском направлении оккупанты обстреляли Водяное, Угледар и Большую Новоселку.
- На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Совершил обстрелы населенных пунктов Времовка и Новоселка Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоселовка, Омельник, Белогорье, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области; Михайловка, Новотягинка в Херсонской области и город Херсон.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Ответ ВСУ
Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.
За прошедшие сутки наши воины также уничтожили 3 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed" и 1 разведывательный дрон типа "Орлан-10".
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, 4 склада боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще 4 важные цели противника.
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