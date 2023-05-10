Оккупанты за сутки совершили 43 авиационных удара по Украине: Генштаб — о главных новостях с фронта

За прошедшие сутки противник нанес 23 ракетных и 43 авиационных удара, совершил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Враг использовал ракеты разных типов, большая их часть была уничтожена защитниками Украины, но, к сожалению, имеем и попадание. В частности, 5 ракет С-300 по городам Купянск, Славянск, Краматорск и Константиновке.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 10 мая.

Ситуация по регионам

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — совершил 46 атак. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях без особых изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник из артиллерии обстрелял населенные пункты Гасичевка, Железный Мост, Муравьи Черниговской области; Толстодубово, Бачевск, Старые Вырки, Искрисковщина, Волфино, Юнаковка, Могрица, Поповка и Славгород Сумской области, а также Гоптовка, Варваровка, Бугроватка, Огурцово, Гатище, Плетеневка, Тихое, Малая Волчья, Бударки, Землянки в Харьковской области.

На Купянском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел наступательные действия вблизи населенных пунктов Масютовка и Стельмаховка, успеха не имел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Колодезное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двухлетняя, Кондрашовка, Лиман Первый, Табаевка, Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Артиллерийские обстрелы подверглись Макеевке, Белогоровке, Веселому Луганской области, Ямполевке и Спорному — Донецкой.

На Бахмутском направлении противник продолжает вести наступление. За прошедшие сутки вел безуспешные наступательные действия в городе Бахмут, а также в направлении населенных пунктов Ивановское и Ступочки. От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не вел. Нанес авиаудару в районе Авдеевки. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Первомайское, Нетайлово и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Враг обстрелял Георгиевку Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки оккупанты наступательных действий не проводили. Нанесли авиационный удар в районе Великой Новоселки. Совершили обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Водяное, Угледар, Пречистовка и Большая Новоселка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Нанес авиаудары по Орехову, Кизомису и Станиславу. Обстрелял населённые пункты Времивка и Новополь Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Каменское и Плавные в Запорожской области, а также Антоновка, Молодежное и Зеленовка Херсонской области.

В Энергодаре российские оккупанты организовали так называемую "эвакуацию" для семей работников Запорожской АЭС. При этом сотрудникам станции выезд из города запрещен. Оккупационная так называемая власть анонсировала эвакуацию людей в Бердянск и Кирилловку на базы отдыха и гостиницы. Согласившихся вывезли в Ростовскую область и разместили в палаточных городках.

В Большой Белозерке на прошлой неделе большинство коллаборантов покинули населенный пункт на собственных транспортных средствах в направлении Крыма.

Ответ ВСУ

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 удара по зенитно-ракетным комплексам.

За прошедшие сутки наши защитники сбили 6 вражеских БпЛА разных типов, 3 из них — типа "Шахед".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 4 района сосредоточения живой силы, 2 артиллерийских подразделения на огневой позиции и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

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