Оккупанты за сутки только на Донетчине накрыли огнем 17 населенных пунктов: что известно

В Донецкой области правоохранители фиксируют последствия вражеских обстрелов. Всего за сутки пострадали 17 населенных пунктов.

Российские оккупанты за сутки нанесли по Донетчине 30 ракетных ударов. Правоохранители фиксируют военные преступления россиян.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Россияне обстреляли города Авдеевка, Бахмут, Угледар, Красногоровка, Славянск, Торецк, пгт Острое, Северное, Очеретино, Большая Новоселка, села Веселое, Александрополь, Каменка, Архангельское, Ласточкино, Карловка, Времовка.

Били оккупанты из авиации, ракетных систем, "Градов" и артиллерии. В результате чего есть раненые, разрушены и повреждены 11 жилых домов, больница, детский сад, отделение почты.

“В результате обстрелов ранены жители Угледара, Красногоровки и Бахмута, где пострадали и двое полицейских. Российские войска продолжают уничтожать Авдеевку, выдержавшую девять атак. Оккупанты осуществили ракетный обстрел Торецкого. Попали в дошкольное учреждение и больницу, повредили не менее 5 домов. Славянск и деоккупированное Дробышево получили удары с ЗРК "С-300". Повреждены дома и почтовое отделение, мирные жители не пострадали”, — рассказали в пресс-службе МВД.

Напомним, что российские войска интенсивно обстреливают недавно оставленный Херсон. По данным городских властей, на территории Херсонской территориальной громады только за последние пять дней зафиксировано 63 обстрела.

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