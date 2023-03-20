Оккупанты из "Градов" обстреляли Херсонщину: как прошла ночь в регионах

Оккупационные войска продолжают обстреливать атаковать мирные населенные пункты.

Ситуация в регионах по состоянию по данным областных государственных администраций.

На Черниговщине за сутки враг совершил два обстрела из артиллерии и минометов по территориям Корюковского и Новгород-Северского районов. Обошлось без потерь и разрушений.

В Сумской области оккупанты ночью и утром обстреливали территорию области. Сегодня утром был обстрел из АГС окрестности Великописаревской ТГ. Без потерь и повреждений. Вчера в течение дня россияне совершили обстрелы территории Хотинской, Шалыгинской, Эсманской, Великописаревской, Краснопольской, Середино-Будской и Белопольской общин. Информация о последствиях и разрушениях уточняется.

На Днепропетровщине враг ударил по Синельниковскому району, попал по Великомихайловской общине. Чрезвычайники обследуют территорию. Выясняют последствия атаки. Без жертв. В Новомосковске два дня ликвидировали последствия ударов БПЛА. Работы наконец-то завершены.

В Запорожской области за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Гуляйполе, Гуляйпольское, Орехов, Красное, Степное, Железнодорожное, Ольговское, Новоданиловка, Малая Токмачка, Малиновка, Новоандреевка, Волшебное, Белогорское, Малые Щербаки. Есть сообщения о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов.

В Харьковской области на Слобожанском направлении в течение суток враг осуществил обстрелы районов населенных пунктов Красная Заря, Стрелеча, Глубокое, Красное, Старица, Волчанск, Колодязное, Каменка, Новомлынск, Красное Первое, Двухлетняя, Западное и Кондрашовка. На Купянском направлении оккупанты совершили артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Веселое, Купянск, Крахмальное, Песчаное и Берестовое.

Более 10 ударов из миноментов оккупанты нанесли по с.Александровка и с.Тимофеевка Богодуховского района. Повреждены не менее 5 частных жилых домов. Также вчера под ударом были г.Купянск и Волчанск. Без пострадавших.

В Луганской области на Купянском и Лиманском направлениях враг вел безуспешные наступательные действия в районе Новоселовского, Кременной и Белогоровки. Совершил артиллерийские обстрелы Новоселовского, Невского, Белогоровки. В Белокуракинщине россияне прибегли к очередным провокациям. На днях по населенным пунктам передвигалась техника с сине-желтым флагом – россияне смотрели на реакцию местного населения.

Ситуация в области остается сложной.

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На Донетчине ночью враг совершил ракетный обстрел Константиновки. оккупанты применили ракету С-300. Попали в жилищный сектор. Повреждены частные и двухэтажные дома. Один человек ранен. Также ночью враг нанес ракетный удар по Краматорску в центре города. В течение суток совершены авиаудары, РСЗО «Град», танк, минометы, артиллерия. Обстрелянные Авдеевка, Бахмут, пгт Большая Новоселка, с. Времивка, с. Орловка, с. Тоненькое, с.Северное. В области за сутки — 2 раненых.

В Херсонской области по информации ГШ ВСУ, вражеских обстрелов подверглись Михайловка, Гавриловка, Дудчаны, Ивановка, Томарино, Одрадокаменка, Тягинка, Новотягинка, Понятовка, Разлив, Садовое, Днепровское и Херсон. За минувшие сутки противник совершил 86 обстрелов, выпустив 385 снарядов из тяжелой артиллерии и «Градов». Город Херсон враг обстрелял 3 раза. 13 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома. Вчера русская артиллерия также ударила по Белозерке. Враг целенаправленно атаковал жилой дом. Из-под завала собственного дома удалось спасти женщину. Пострадавшая госпитализирована. Разрушения получили дома мирных жителей и возник пожар, который местные жители села потушили самостоятельно. Шесть человек получили ранения.

Напомним, во временно оккупированных населенных пунктах Луганской области российские захватчики совершают провокации с флагом Украины при поиске партизан.

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