Оккупанты за сутки убили четырех и ранили еще троих мирных жителей в Северодонецке — Гайдай

Оккупанты за сутки убили четырех и ранили еще троих мирных жителей в Северодонецке — Гайдай

Значительное количество разрушений и четверо погибших в Северодонецке, область обесточена. Самые большие повреждения получил Северодонецк, а также населенные пункты Попаснянской громады. В частности, в последней россияне активно применяли авиацию.

Северодонецк обстреливали с самого утра. Кое-где из-за мощных обстрелов спасатели не в состоянии были выехать на места возгораний по два часа.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Он отметил, что в городе повреждено по меньшей мере восемь домов, некоторые из них горели – отдельные квартиры и целые подъезды. 18 мая в городе погибли четыре человека, ранены еще трое. Все – утром и в старых районах города.

В частности, тела двух женщин без признаков жизни были найдены после обследования квартиры, куда утром попал вражеский снаряд. Возле одного из домов погиб мужчина, на этой же улице под огонь россиян попали женщина и мужчина. Первая погибла на месте, мужчина с осколочными поражениями госпитализирован.

Повреждения получили еще два северодончанина – осколочные ранения и контузия. В Лисичанске женщине оторвало руку. Также стало известно о трех погибших ранее — это жители Белогоровки и Попасной, подчеркнул Гайдай.

В течение 18 мая россияне применили авиацию для разрушения гражданских объектов в районах населенных пунктов Лоскутовка, Екатериновка и Орехово. Совершали штурмовые действия в районе Устиновки и Золотого-4, успеха не имели. Населённые пункты имеют многочисленные разрушения. Повреждения домов также зафиксированы во Врубовке, Почечном и Камышевахе. Как сообщалось ранее, в Лисичанске вчера днем россияне обесточили мощную электроподстанцию. Область осталась без света.

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На Луганском и Донецком направлениях за прошедшие сутки были отбиты шестнадцать атак врага, уничтожены восемь танков, семнадцать единиц боевой бронированной техники, четыре специальных бронированных автомобиля и шесть обычных автомобилей противника. Подразделения ПВО сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 85-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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