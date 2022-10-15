Оккупанты за сутки убили на Харьковщине одного человека, еще двое – ранены

За прошедшие сутки враг обстреливал Харьков и населенные пункты четырех районов.

На Харьковщине за прошедшие сутки от вражеских обстрелов погиб один человек, один ранен, кроме того, тяжелые поражения получил еще один человек в результате наезда на вражескую мину.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Cинегубов.

"По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в результате вражеских обстрелов в приграничной громаде Харьковского района погиб 66-летний мирный житель, в Купянском районе 74-летний мужчина госпитализирован с ранением. В Чугуевском районе 65-летний мужчина получил тяжелые ранения, наехав на автомобили на вражескую мину", — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки враг обстреливал Харьков и населенные пункты Харьковского, Изюмского, Купянского и Чугуевского районов.

В результате обстрелов в Волчанске поврежден частный дом, в Изюме неэксплуатировано здание магазина, также повреждены нежилые и хозяйственные постройки, произошли пожары.

Пиротехнические подразделения ГСЧС продолжают разминирование территории области. За сутки обезврежено 558 взрывоопасных предметов.

В ОВА подчеркнули, что несмотря на ежедневное разминирование территории области, минная опасность остается очень высокой.

Обстрелы Харькова и области

Российские захватчики с начала полномасштабной войны ежедневно обстреливают Харьков и населенные пункты области, убивая мирных жителей и разрушая гражданскую инфраструктуру.

Россияне начали активно использовать дроны не только на юге Украины.

Так, 9 октября ВСУ уничтожили вражеский беспилотник "Тахион" в Харьковской области.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал подробности успешной операции ВСУ в Харьковской области.

Харьковское направление является стратегически важным для общей ситуации на фронте. Из-за поражения там русская армия вынуждена перегруппировать свои войска и силы.

После контрнаступления ВСУ, полиция продолжает выявлять застенчивые россиян, так правоохранители обнаружили еще одну такую застенку в освобожденном селе Пески-Радьковские.

Читайте также: