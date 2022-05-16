Оккупанты за сутки убили троих мирных людей на востоке Украины, тела еще троих нашли под завалами Северского лицея

Оккупанты за сутки убили троих мирных людей на востоке Украины, тела еще троих нашли под завалами Северского лицея

За прошедшие сутки, 15 мая, российские оккупанты обстреляли 38 населенных пунктов на востоке Украины.

Под вражескими обстрелами погибли три человека, тела еще трех мужчин обнаружены под завалами Северского лицея. Ранения разной степени тяжести получили 24 мирных жителя.

Об этом сообщает Группировка Объединенных сил.

"Неспособны преодолеть украинских воинов в честном бою российские ублюдки продолжают обстрелы мирных населенных пунктов Донбасса и Луганщины, разрушают жилые дома, гражданскую инфраструктуру, запугивают и убивают женщин и детей", — говорится в сообщении.

Враг повредил 77 объектов, среди которых 61 жилой дом. Также разрушения получили:

многопрофильная больница (г. Северодонецк; ранены 9 человек)

средняя школа (г. Дружковка, Краматорский район)

средняя школа (г. Северодонецк)

высшее профессиональное училище (г. Северодонецк)

мечеть (г. Бахмут)

сельскохозяйственный склад (г. Соледар, Бахмутский район)

продовольственный магазин (г. Торецк)

фенольный завод (пгт Нью-Йорк, Бахмутский район; произошла утечка нетоксичного вещества)

автомобильный мост через г. Боровая (г. Северодонецк)

кафе (г. Железное, Бахмутский район)

Подразделения ГСЧС, входящие в состав группировки Объединенных сил, ликвидировали 6 пожаров. В городе Мирноград, Покровский район, пиротехниками было обнаружено пластиковое взрывчатое вещество.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 82-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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