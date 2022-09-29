Оккупанты за сутки выпустили почти 200 мин и снарядов по Сумщине, есть жертвы — Живицкий

Захватчики били из ствольной артиллерии, минометов и САУ.

Российские захватчики за текущие сутки выпустили почти 200 мин и снарядов по Сумщине, есть жертвы.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

"За день российские выродки выпустили по территории области около 200 мин и снарядов", — отметил он.

В частности, оккупанты "били чуть ли не по всей границе, по гражданским объектам на территории Белопольской, Зноб-Новгородской, Шалыгинской, Эсманской, Краснопольской, Середино-Будской территориальных общин и окрестностей села Юнаковка".

"Приходы были из ствольной артиллерии, минометов и САУ", — добавил Живицкий.

В то же время, в результате одного из обстрелов три человека ранены, один от тяжелых ран умер в больнице.

"Повреждены линии электропередач и сети Интернет в ряде населенных пунктов. В результате обстрела окрестностей села Павловка повреждены 5 жилых домов", — добавил глава ОВА.

Напомним, на вечер 29 сентября российские войска усилили обстрелы Украины, ударили по Запорожью, Днепру, по Одессе, Николаеву и по Черкасской области.

Будут решения - Зеленский заинтриговал о спецзаседании СНБО

Читайте также: