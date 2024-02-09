Оккупанты за время полномасштабной войны совершили 815 химических атак против украинских военных

Из них только за январь 2024 года – 229 случаев.

Российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения совершили 815 химических атак против украинских военных.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

Как стало известно, мобильные группы и другие подразделения Сил обороны зафиксировали 815 случаев применения оккупантами боеприпасов, снаряженных ядовитыми химическими веществами. Из них только за январь 2024 – 229 случаев.

“Чаще всего враг использует гранаты, такие как К-51, РГР, РГ-В, содержащие опасное химическое вещество CS, запрещенное для ведения войны (боевых действий) пунктом 5 статьи 1 Конвенции о химическом оружии. Подразделения РХБ разведки производят отбор проб почвы, растительности, обломков боеприпасов и направляют их для проведения анализов. В рамках открытого уголовного производства задокументированные случаи применения опасных химических веществ предоставляются следственным органам для проведения следственных действий”, — рассказали в Генштабе ВСУ.

Напомним, что Сырский сделал первое заявление в должности главнокомандующего ВСУ.

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