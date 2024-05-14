Оккупанты заблокированы на рубежах: Буданов о наступлении РФ на Харьковщине

Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал о ситуации в Харьковской области. По его словам, сейчас идет активная фаза российской операции.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

"Сказать, что они имеют значительный успех — это точно не правда. Вместе с тем следует помнить, что ситуация довольно напряженная, очень быстро меняется", - сказал он.

Буданов отметил, что на его взгляд, по состоянию на вчерашний вечер, наметилась стремительная тенденция к стабилизации ситуации в Харьковской области.

"Противник в принципе уже заблокирован на тех рубежах, на которые он смог зайти, и продолжается операция Сил обороны Украины по стабилизации и началу вытеснения противника за пределы нашего государства", - резюмировал Кирилл Буданов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ОПЕРАТИВНО ПО СИТУАЦИИ НА ХАРЬКОВЩИНЕ И СУММАХ ОТ БУДАНОВА!

Напомним, заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" рассказал, что в Харьковской области оккупанты находятся в ловушке.

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