Оккупанты забросили в Харьков мины замедленного действия, которые могут взорваться в любой момент (фото)

Оккупанты забросили в Харьков мины замедленного действия, которые могут взорваться в любой момент (фото)

Проспект Александровский в Харькове перекрыли.

Российские оккупанты дистанционно разбросали в Индустриальном районе Харькова мины замедленного действия, сообщает и предоставляет фото "Общественное Харьков".

Сейчас идет разминирование, поэтому проспект Александровский в Харькове перекрыли. Между бульваром Богдана Хмельницкого и улицей Пожарского продолжаются работы.

Общественное Харьков

Ночью, около часа, русские войска дистанционно забросили туда мины замедленного действия.

Общественное Харьков

"Боеприпасы на таймере и могут взорваться в любой момент", — передает источник.

Спасатели и полиция оцепили квартал и пытаются заставить людей не выходить на улицу, чтобы обезопасить территорию и начать разминирование.

Через пол часа пребывания на месте журналисты "Общественного" услышали по меньшей мере три взрыва.

Снаряды взрываются хаотично, но люди все равно пытаются выйти на улицу. Мины разбросаны во дворах жилых двухэтажек на самом Александровском проспекте.

В настоящее время Украина входит в список стран с самым высоким количеством жертв и пострадавших от мин, утверждают эксперты. Мир пытается нам помочь: выделяют деньги, учат саперам. Но и это невероятно раздражает врага.

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