Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Оккупанты задержали семью из Херсона, которая пыталась выехать в Грузию – мужчину вывезли в неизвестном направлении

Дата публикации
Просмотры
2043
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Оккупанты задержали семью из Херсона, которая пыталась выехать в Грузию – мужчину вывезли в неизвестном направлении

О местонахождении мужчины ничего не известно.

При попытке выехать в Грузию через Крым захватчики задержали семью херсонцев, мужчину вывезли в неизвестном направлении.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

"При попытке эвакуироваться в Грузию через Крым оккупанты задержали супругов херсонцев с детьми. Мужчину вывезли в неизвестном направлении, сейчас о его местонахождении ничего не известно", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Таврическом микрорайоне возле торгового центра представители спецслужб РФ похитили 26-летнего мужчину, его судьба неизвестна.

Напомним, оккупанты ходят с "проверками" по квартирам херсонцев ночью, исчезают люди.

Читайте также:

Танки орков не боятся - репортаж с передовой на горячем юге

Танки орков не боятся - репортаж с передовой на горячем юге

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация