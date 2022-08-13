Оккупанты задержали семью из Херсона, которая пыталась выехать в Грузию – мужчину вывезли в неизвестном направлении

О местонахождении мужчины ничего не известно.
При попытке выехать в Грузию через Крым захватчики задержали семью херсонцев, мужчину вывезли в неизвестном направлении.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
"При попытке эвакуироваться в Грузию через Крым оккупанты задержали супругов херсонцев с детьми. Мужчину вывезли в неизвестном направлении, сейчас о его местонахождении ничего не известно", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что в Таврическом микрорайоне возле торгового центра представители спецслужб РФ похитили 26-летнего мужчину, его судьба неизвестна.
Напомним, оккупанты ходят с "проверками" по квартирам херсонцев ночью, исчезают люди.
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