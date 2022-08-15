Оккупанты задействовали авиацию для ударов на Харьковском направлении — Генштаб ВСУ

Враг продолжает уничтожать гражданские объекты из всех имеющихся средств огневого поражения.

На Харьковском направлении противник с целью недопущения создания Силами обороны благоприятных условий для перехода в наступление продолжает уничтожение военных и гражданских объектов из всех имеющихся средств огневого поражения.

Об этом сообщило командование Генштаба ВСУ.

"Огнем танков, ствольной и реактивной артиллерии делает это в районах населенных пунктов Слобожанское, Пятихатки, Ртищевка, Одноробовка, Сосновка, Слатино, Светличное, Шевеловка, Новое, Дементиевка, Питомник, Русская Лозовая, Русские Тишки, Генштаб.

Оккупанты задействовали авиацию для ударов возле Верхнего Салтова, Сосновки и Ртищевки.

"Враг попытался прорвать оборону наших войск на направлении Казачья Лопань — Уды. Украинские воины жестко встретили захватчиков и отбросили назад", — говорится в возведении Генштаба ВСУ.

Напомним, белорусские военные усиливают охрану на границе с Украиной.

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