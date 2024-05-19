"Оккупанты загнали себя в ловушку": Коваленко о наступлении РФ на Харьковщине

По словам Коваленко, российское командование подстегивало события в Харьковской области, чтобы успеть до визита Путина в Китай.
Кремль в информационном потоке пытается выставлять наступление в Харьковской области как нечто эпическое, победное и глобальное, однако свободных ресурсов для боевых действий у россиян не так много.
Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, передает Оbozrevatel.
По его словам, в направлении Волчанска сейчас активно применяются средства российской 1-й и 47-й танковых дивизий 1-й танковой армии, было передано из состава УВ "Запад", что в свою очередь сказалось на интенсивности боевых действий на Купянском направлении.
В направлении Липки атакуют силы российской 18-й мотострелковой дивизии (МСД).
Коваленко утверждает, что на этом направлении оккупанты затормозили наступление из-за отсутствия резервов, которые не позволили этой тактической группе двигаться дальше, а потери своевременно не компенсировались.
"Российское командование подгоняло события, чтобы успеть со своим "наступлением" на Харьков к визиту Путина в Китай, и в результате они сами себя загнали в ловушку. Как результат – отсутствие реального результата и расходования значительного ресурса, который и так критически ограничен", – утверждает эксперт.
Аналитик не исключает, что для придания масштабов происходящему оккупационные войска могут активизироваться в Сумской области. Однако он уверен, что "ни о каком наступлении на Сумы и речь не идет.
Ранее военные рассказали, есть ли сейчас угроза захвата Харькова.
Также в BBC написали, что украинская оборона под Харьковом опасно утончается.
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