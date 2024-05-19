"Оккупанты загнали себя в ловушку": Коваленко о наступлении РФ на Харьковщине

По словам Коваленко, российское командование подстегивало события в Харьковской области, чтобы успеть до визита Путина в Китай.

Кремль в информационном потоке пытается выставлять наступление в Харьковской области как нечто эпическое, победное и глобальное, однако свободных ресурсов для боевых действий у россиян не так много.

Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, передает Оbozrevatel.

По его словам, в направлении Волчанска сейчас активно применяются средства российской 1-й и 47-й танковых дивизий 1-й танковой армии, было передано из состава УВ "Запад", что в свою очередь сказалось на интенсивности боевых действий на Купянском направлении.

В направлении Липки атакуют силы российской 18-й мотострелковой дивизии (МСД).

Фото: Deepstatemap

Коваленко утверждает, что на этом направлении оккупанты затормозили наступление из-за отсутствия резервов, которые не позволили этой тактической группе двигаться дальше, а потери своевременно не компенсировались.

"Российское командование подгоняло события, чтобы успеть со своим "наступлением" на Харьков к визиту Путина в Китай, и в результате они сами себя загнали в ловушку. Как результат – отсутствие реального результата и расходования значительного ресурса, который и так критически ограничен", – утверждает эксперт.

Аналитик не исключает, что для придания масштабов происходящему оккупационные войска могут активизироваться в Сумской области. Однако он уверен, что "ни о каком наступлении на Сумы и речь не идет.

Ранее военные рассказали, есть ли сейчас угроза захвата Харькова.

Также в BBC написали, что украинская оборона под Харьковом опасно утончается.

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