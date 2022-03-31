Оккупанты захватили 14 тонн гуманитарной помощи, которую привезли в Мелитополь — Верещук

В настоящее время ведутся переговоры, чтобы захватчики вернули автобусы, чтобы ими можно было эвакуировать гражданских.

Российские оккупанты захватили 12 автобусов гуманитарной помощи, которую привезли для жителей Мелитополя. Захватчики украли 14 тонн продовольствия и медикаментов.

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Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

По ее словам, сейчас ведутся переговоры, чтобы оккупанты отдали 12 захваченных автобусов, чтобы ими завтра можно было бы эвакуировать в Запорожье жителей Мелитополя.

"Это цена договоренностей, это цена гарантиям Международного Красного Креста о том, что коридоры будут работать и будут обеспечены. Ведем переговоры, чтобы автобусы были возвращены и жители Мелитополя могли завтра на них выехать в Запорожье", – прокомментировала Верещук.

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