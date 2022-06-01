Оккупанты захватили 80% Северодонецка, однако ВСУ осуществили пробные контратаки – Гайдай

По состоянию на вечер 1 июня российские войска захватили около 80% Северодонецка, продолжаются уличные бои. На некоторых улицах города украинские войска преуспели.

В частности, ВСУ провели пробные контратаки и взяли в плен оккупантов.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Сети.

"Не ставьте крест на Северодонецке! ВСУ осуществили пробные контратаки, взяли в плен шестерых боевиков!" – говорится в сообщении.

Сейчас окупированно около 80% города, включая восточные кварталы. Уличные бои продолжаются.

"На некоторых улицах наши защитники имеют успех, проведены пробные контратаки, в плену шестеро рашистов. Ждем сведений, которые могут нам помочь отбить орков за пределы города. За Северодонецк будут биться до конца!" – подчеркнул Гайдай.

Он также сообщил, что под обстрелами находится вся свободная территория Луганской области. Однако удается завозить гуманитарные грузы во многие населенные пункты, а также эвакуировать людей.

"Лисичанск под украинским контролем. Это выгодная в военном плане позиция. Расположение города на возвышенности дает много возможностей. Оборона города мощная", — заметил глава области.

Напомним, накануне советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович объяснил, что с военной точки зрения Северодонецк уже не представляет никакой ценности. И российские войска вкладывают туда свои силы и ресурсы только для доклада о том, что они взяли город.

Зеленский: ежедневно на фронте гибнут 60-100 украинских защитников

Читайте также: