Оккупанты захватили больницу в Мариуполе и взяли 400 человек в плен

Сейчас россияне ведут обстрелы из больницы.
Российские оккупанты вчера, 15 марта, захватили областную больницу интенсивного лечения в Мариуполе.
Об этом во время брифинга сообщила вице-премьер - министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Россияне также взяли в плен 400 мирных жителей. Среди них – медицинский персонал, врачебный персонал.
"Сейчас ведут обстрелы именно из больницы. Это представляет огромную угрозу для перемещения людей гуманитарными коридорами", — сказала Верещук.
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