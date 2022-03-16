Оккупанты захватили больницу в Мариуполе и взяли 400 человек в плен

Оккупанты захватили больницу в Мариуполе и взяли 400 человек в плен

Сейчас россияне ведут обстрелы из больницы.

Российские оккупанты вчера, 15 марта, захватили областную больницу интенсивного лечения в Мариуполе.

Об этом во время брифинга сообщила вице-премьер - министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Россияне также взяли в плен 400 мирных жителей. Среди них – медицинский персонал, врачебный персонал.

"Сейчас ведут обстрелы именно из больницы. Это представляет огромную угрозу для перемещения людей гуманитарными коридорами", — сказала Верещук.

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