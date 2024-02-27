Оккупанты захватили еще два села к западу от Авдеевки – карта DeepState

Враг продвинулся около трех сел и еще два захватил.

Российские оккупанты продвигаются к западу и северо-западу от Авдеевки. Вслед за Ласточкиным враг захватили поселки Степное и Северное.

Об этом сообщают аналитики DeepState.

В телеграм-канале DeepState опубликована карта с продвижением российских войск к западу от захваченной врагом Авдеевки Донецкой области.

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"Враг продвинулся у Орловки, Бердичев и Тоненького. Противник оккупировал Степное и Северное", — указано в заявлении аналитиков.

"Где дальше командование ОСГВ Таврия заявит о "подготовленных" рубежах обороны?" – добавили там.

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Карта DeepState с продвижением оккупантов к западу от Авдеевки / Фото: Deepstatemap

Напомним, 26 февраля в ОСГВ "Таврия" сообщили, что украинские войска отошли из села Ласточкино вблизи Авдеевки. Подразделения вышли, чтобы организовать оборону по линии населенных пунктов Орловка, Тоненькое и Бердичи.

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