Оккупанты захватили еще два села к западу от Авдеевки – карта DeepState

Враг продвинулся около трех сел и еще два захватил.
Российские оккупанты продвигаются к западу и северо-западу от Авдеевки. Вслед за Ласточкиным враг захватили поселки Степное и Северное.
Об этом сообщают аналитики DeepState.
В телеграм-канале DeepState опубликована карта с продвижением российских войск к западу от захваченной врагом Авдеевки Донецкой области.
"Враг продвинулся у Орловки, Бердичев и Тоненького. Противник оккупировал Степное и Северное", — указано в заявлении аналитиков.
"Где дальше командование ОСГВ Таврия заявит о "подготовленных" рубежах обороны?" – добавили там.
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Напомним, 26 февраля в ОСГВ "Таврия" сообщили, что украинские войска отошли из села Ласточкино вблизи Авдеевки. Подразделения вышли, чтобы организовать оборону по линии населенных пунктов Орловка, Тоненькое и Бердичи.
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