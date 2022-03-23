Оккупанты захватили гуманитарную колонну, которая направлялась в Мариуполь.

Украинский президент сообщил, что в заблокированном городе до сих пор находится около 100 тысяч жителей – без еды, воды и лекарств.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о попытках доставить гуманитарный груз к жителям блокадного Мариуполя, которые были сорваны из-за обстрелов и сознательного террора со стороны российских оккупантов.

Об этом он заявил в своем обращении к украинцам поздним вечером во вторник, 22 марта.

По словам президента, в настоящее время в городе Мариуполе около 100 тысяч человек находятся "в бесчеловечных условиях, в полной блокаде, без пищи, без воды, без лекарств, под постоянными обстрелами, под постоянной бомбардировкой".

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"Уже не первую неделю мы пытаемся организовать стабильные гуманитарные коридоры для мариупольцев. И почти все наши попытки, к сожалению, срываются российскими оккупантами — обстрелом или сознательным террором", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства сообщил, что во вторник, 22 марта, прошла еще одна неудачная попытка отправить согласованным коридором гуманитарную колонну в Мариуполь. Оккупанты просто захватили транспорт и взяли в плен водителей и работников ГСЧС.

"Мы делаем все, чтобы освободить наших людей и разблокировать движение гуманитарных грузов", — заверил президент.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 27-го дня войны

Напомним, российские оккупанты угнали школьные автобусы, авто спецслужб и гражданские машины в Сумской области.

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